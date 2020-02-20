شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: القوات التركية تنفذ قصف صاروخى عنيف على مواقع فى إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان أن القوات التركية والفصائل المواليه نفذت منذ قليل قصف صاروخى عنيف على مواقع فى بلدة النيرب بريف إدلب، بالتزامن مع حشد للقوات التركية والفصائل فى أطراف قميناس وسرمين، وسط ترقب للبدء بعملية برية جديدة على النيرب، وعلى صعيد متصل قصفت طائرات النظام الحربية مناطق فى محيط منطقة قميناس وتل مصيبين ومحيط مدينة أريحا.

وكان المرصد السورى نشر قبل ساعات، أنه جددت طائرات حربية روسية ضرباتها الجوية صباح اليوم الخميس، على مناطق فى ريفي إدلب وحلب، حيث استهدفت الغارات الروسية كل من التوامة وتقاد وكفرنوران وأطراف الأتارب ومحيط دارة عزة بريف حلب الغربى، وأطراف معارة النعسان وأماكن بجبل شحشبو بريف إدلب، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

يذكر أن المرصد السورى رصد دخول رتل عسكرى تركى جديد من معبر كفرلوسين شمال إدلب، يتكون من 80 شاحنة وعربة مصفحة ودبابات، إن القوات التركية أنشأت نقطة عسكرية جديدة فى قرية بزابور بجبل الزاوية.

Advertisements