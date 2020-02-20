شكرا لقرائتكم خبر عن مدعى عام سويسرا يوجه اتهامات لناصر الخليفى رئيس مجموعة بى.إن الإعلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المدعى العام فى سويسرا، إنه وجه اتهامات إلى جيروم فالك الأمين العام السابق للفيفا، موضحا أنه وجه اتهامات إلى ناصر الخليفى رئيس مجموعة بي.إن الإعلامية، مضيفا أن الاتهامات تتعلق بحقوق بث مباريات عدد من البطولات منها كأس العالم وكأس القارات.

وكانت المعارضة القطرية، سلطت الضوء على قضية الفساد الشهيرة المتورط فيها ناصر الخليفى، مدير شبكة "بين سبورت" القطرية، ورئيس نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، مؤكدة أنها أسوأ فضيحة في تاريخ كرة القدم.

Advertisements

موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أكد أن رشاوى تنظيم الحمدين للفيفا بدأت بشائعات تصاعدت تدريجيًّا لتصل إلى مرحلة اليقين التام بأن تنظيم الحمدين ورجاله أنفقوا مئات الملايين من الدولارات للمسؤولين في الفيفا للحصول على حق تنظيم كأس العالم 2022.

الموقع التابع للمعارضة القطرية، أشار إلى أن ما حدث من تنظيم الحمدين يعتبر أسوأ فضيحة في تاريخ كرة القدم، أما الأسوأ فهو أن تلك الفضيحة حدثت على مرأى ومسمع من الجميع، لافتا إلى أن الأيام الماضية أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في تقرير على موقعه الرسمي، أن ثلاثة مسؤولين سابقين تم حظرهم مدى الحياة من ممارسة أي نشاط يرتبط باللعبة الأكثر شعبية على مستوى العالم.