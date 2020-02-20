شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الجامعات والمدارس يزورو الجوازات والحماية المدنية والمرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت وحدة مرور حدائق الأهرام بمديرية أمن الجيزة عدد من طلاب جامعة القاهرة، لتفقد الوحدة والاطلاع على أسلوب العمل وإلقاء الضوء على الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين المترددين على الوحدة للعمل على سرعة إنهاء مصالحهم ولاسيما كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، وكذا إلقاء الضوء على التحول الرقمى لخدمات المرور، حيث تم توزيع مطويات على الطلاب تتضمن نصائح وإرشادات للحد من الحوادث المرورية.

واستقبل مجمع تراخيص القاهرة الجديدة والذى تم افتتاحه حديثاً عدد من طلاب جامعة المنوفية، لتفقد المجمع والإطلاع على أسلوب العمل وإلقاء الضوء على التسهيلات المقدمة للمواطنين المترددين على المجمع لتجديد رخص تسيير مركباتهم، وشرح الجهود المبذولة فى إطار إستحداث وسائل تقنية متطورة تتيح للمواطنين إستخراج التراخيص فى سهولة ويسر، كما تم التطرق أيضاً للجهود المبذولة فى مجال الحد من الحوادث المرورية وتحقيق السلامة على الطرق.

واستقبلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عدد من طلاب جامعة عين شمس، وتم إصطحابهم لزيارة عدد من الأقسام بالإدارة وتقديم شرح مُبسط عن الخدمات التى تقدمها الإدارة للمواطنين وكذا التسهيلات المقدمة للمواطنين المترددين على الإدارة والعمل على إصدار وثائق السفر والعديد من المستندات التى يصدرها القطاع للمواطنين والأجانب فى سهولة ويسر .

Advertisements

من ناحية أخرى، استقبلت الإدارة العامة للحماية المدنية عدد من طلاب جامعة قناة السويس، حيث تم إستعراض دور رجال الإدارة فى حماية الأرواح والممتلكات، والتعامل الفورى مع كافة البلاغات خاصة البلاغات التى تتسم بالطابع الإنسانى، كما تم إستعراض جانباً من المعدات والتقنيات الحديثة التى يتم إستخدامها فى مجالات عمل الإدارة.

ومن جانبهم، توجه الطلاب الزائرين بالشكر لوزارة الداخلية لتنظيم هذه الزيارة مؤكدين تقديرهم العميق، وإشادتهم البالغة بجهود أجهزة وزارة الداخية نحو التطوير والتحديث المتواصل فى كافة مجالات العمل الأمنى بما يتماشى مع التطور التكنولوجى الحديث والذى يساهم فى تحقيق أمن المواطنين.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتحقيق رسالة الأمن لاسيما الحرص على تحقيق الأمن الإجتماعى وتوطيد أواصر الصلة مع الشباب وتبصيرهم بالدور الحيوى لكافة أجهزة وزارة الداخلية، وتنمية الوعى الأمنى لديهم، وذلك من خلال تفعيل المبادرات والزيارات المختلفة للتعرف على دور رجال الشرطة فى تحقيق رسالة الأمن ودور أجهزة وزارة الداخلية فى تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين.