شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تنهى تدريب 202 من العاملين بالمحليات فى برنامج "التميز المؤسسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل مركز التنمية المحلية اليوم الخميس، بتخريج 202 متدربين من خلال 4 دورات تدريبية تم تنفيذها خلال الأسبوع الحالى من الخطة التدريبية للعام المالى الحالى، والتى أعلنتها الوزارة.

وذكر بيان لوزارة التنمية المحلية اليوم، أن الدورات التى تم تنفيذها خلال الأسبوع الحالى، هى إعداد وتحرير المواد الاخبارية على الانترنت للمديرين والعاملين بإدارات البوابات الإلكترونية، وتنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم في مجال التميز المؤسسي في الإدارة المحلية والتخطيط الاستراتيجى، ورفع كفاءة المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية ، والتخطيط وإدارة الفعاليات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية للعاملين والمديرين بإدارات العلاقات العامة والاعلام ومكاتب المحافظين والتعاون الدولى.

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن المركز اعتمد فى خطته التدريبية لهذا العام على تطوير محتوى الدورات التدريبية المنفذة وتطبيق الاساليب الحديثة فى إدارة الاجتماعات وورش العمل من خلال مناقشات مجموعات العمل المصغرة وعرض الافكار ونقدها وتطويرها.

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وأشار شعراوى، إلى أنه يتم تطبيق سياسات تمكين متدربي الدورات فى محافظاتهم عن طريق التنسيق مع قيادات المحافظات وعقد ورش عمل مركزية ومحلية لهم مع عناصر منظومة العمل المتعلقة بهم مما يساهم فى نقل المحتوى التدريبي لمزيد من العاملين وتحقيق تطور الأداء وبيئة العمل.

كان وزير التنمية المحلية أكد فى تصريحات سابقة أن هذه الدورات تهدف إلى خلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، مشيراً إلى أنه يتلقى تقارير متابعة دورية عن معدلات تنفيذ الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام المالى 2019/2020 ومستوى الاداء ومدى الاستفادة والمستوى التى يتخرج منها متدربى الدورات التدريبية.