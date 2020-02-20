شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن رينيه كاسان فى ذكرى رحيله..شارك فى صياغة إعلان حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الخميس 20 فبراير ذكرى رحيل الدبلوماسى الفرنسى رينيه كاسان، الحاصل على جائزة نوبل للسلام، لعمله على صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وجائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

الخليج 365 يقدم 10 معلومات عن رينيه كاسان فى ذكرى رحيله كما يلى:

1- ولد رينيه كاسان فى 5 أكتوبر 1887 في بايون.

2- خدم كجندي في الحرب العالمية الأولى. شكّل الاتحاد الفدرالي، وهي منظمة معنية بالمحاربين القدامى.

3- اُنتدب إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عام 1946، وكان مسؤولًا عن المسودة الكاملة الأولى للإعلان العالمي.

4- فى عام 1968 حصل على جائزة نوبل للسلام لعمله على صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما حصل في نفس العام على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

5- ضغط كاسان بصفته المندوب الفرنسي لعصبة الأمم في الفترة منذ عام 1924 وحتى عام 1938 من أجل إحراز تقدم في قضية نزع السلاح وفي تطوير المؤسسات للمساعدة في حل النزاعات الدولية.

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6 -كان أيضًا عضوا ثم رئيسا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

7- أنشأ رينيه كاسان المعهد الفرنسي للعلوم الإدارية في عام 1947.

8- توفي رينيه كاسان في باريس عام 1976 ودُفن فى مقبرة مونبارناس في باريس.

9- وفى عام 1987 نقل رفاته من مقبرة مونبارناس إلى مقبرة العظماء (البانتيون) بباريس خلال الاحتفال بالذكرى المئوية لمولده.

18- في عام 2003 استحدثت حكومة إقليم الباسك جائزة رينيه كاسان لتكريم الأشخاص المهتمين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

يذكر أنه تمر اليوم أيضا ذكرى ميلاد ورحيل عدد من المشاهير الحاصلين على جائزة نوبل مثل: كريستوفر بيساريدس، الاقتصادي البريطاني، المولود فى مثل هذا اليوم 20 فبراير عام 1948، من أصل قبرصي والحصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2010، وروبرت هوبر، عالم كيمياء الألمانى، المولود فى عام 1937، والحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1988، وماريا غوبرت-ماير، المتوفية فى مثل هذا اليوم عام 1972، وهى عالمة فيزياء ألمانية حاصلة على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1963، وكلاس بونتس ارنولدسون، السياسي والصحفي وناشط السلام السويدي، والحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1908، وتوفى فى مثل هذا اليوم 20 فبراير عام 1916.