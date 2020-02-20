مدير مشروع التأمين الصحى: نضمن التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين دون استثناء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد السبكى، مدير مشروع التأمين الصحى الشامل ورئيس هيئة الرعاية الصحية أن الإنفاق الذاتى من دخل الأفراد على الخدمة الصحية يمثل 62% من إجمالى الإنفاق على الصحة، موضحا أن مشروع التأمين الصحى الشامل يميزه الحوكمة بمعنى أنه يوحد جهات تقديم الخدمة ويقدم خدمة متميزة للمريض,
وقال الدكتور أحد السبكى مدير مشروع التأمين الصحي الشامل خلال فعاليات المؤتمر الأول للتغطية الصحية الشاملة تحت عنوان "المؤتمر الأول للتغطية الصحية الشاملة... صحتك أمانك" أن قبل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشاملة أثبتت الدراسات أن حوالى 50 % من السكان لا يتمتعون بأى تغطية صحية وتابع: المشروع يضمن التغطية الشاملة صحيا لكل المصريين دون استثناء.
وقال الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل إن الهيئة وظيفتها قائمة على اعتماد الجهات المقدمة للخدمة لضمان مستوى عال وجودة فى الخدمة المقدمة للمنتفع وتابع: الدولة فصلت الخدمة عن التمويل وأسندت الرقابة والمتابعة لهيئة حتى تضمن خدمة راقية للمريض.
كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أكدت حرص وزارة الصحة والسكان على تنظيم سلسة من المؤتمرات والندوات التوعوية بمختلف المحافظات لابراز جهود الدولة لانجاح مشروع التأمين الصحي الشامل بمشاركة عدد كبير من القيادات المصرية فى مجال الصحة ورؤساء هيئات التأمين الصحى الشامل والرعاية الطبية، وعدد من ممثلى الكيانات الطبية الخاصة، بالإضافة لعدد من النواب، الإعلاميين، النشطاء من الشباب والمواطنين والأمر الذي من شأنه العمل على خلق حالة حوار مجتمعي من مختلف وجهات النظر بما يعمل على زيادة التواصل بين منظومة التأمين الصحي الشامل والمستفيدين بشكل عام.
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