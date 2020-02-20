شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب جامعة كفر الشيخ يزورون مصنع إلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق فوج من طلاب جامعة كفر الشيخ لزيارة مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، فى إطار مبادرة "كل يوم جديد" التي تنظمها الوزارة منذ عام 2017 حتى الآن، فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتكثيف زيارات طلاب الجامعات للمشروعات القومية العملاقة؛ لتعريفهم بحجم الإنجازات التى تقوم بها الدولة فى مختلف نواحي التنمية.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار فى بيان صادر عن الوزارة أهمية هذه المبادرة، التى تسعى من خلالها الوزارة لتعريف شباب الجامعات بالمشروعات القومية التي يتم تنفيذها؛ وتوعيتهم بخطط التنمية، مشيرًا إلى أن هذا يزيد من قيم الانتماء والوطنية وحب العمل لديهم، والرغبة فى المشاركة المجتمعية وفتح آفاقهم للمستقبل الجديد.

استقبل الطلاب المهندس إلهامى المولى حجازى، مدير الإنتاج، الذي حرص على تقديم الدعم الكامل لهذه الزيارة، حيث اصطحاب الطلاب في جولة للورش الإنتاجية ومعامل المصنع؛ لتعريفهم بمراحل الإنتاج داخل المصنع. كما استمع الطلاب إلى شرح تفصيلي حول الأنشطة التي يقوم بها.

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من جانبه أشار أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية بقطاع التعليم إلى أن مبادرة "كل يوم جديد"؛ تهدف إلى تنفيذ جولات ميدانية لطلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة للمشروعات القومية الكبرى بنطاق الجمهورية؛ للتعرف على طبيعتها وآثارها الإيجابية على دفع عجلة الاقتصاد المصري، وإطلاع الطلاب على الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية في كافة المجالات.

من جانبهم، أعرب الطلاب عن سعادتهم بما شاهدوه من إمكانيات بشرية ومادية داخل هذه المصانع، مشيدين بأداء العاملين وجودة منتجاتهم، مؤكدين استفادتهم من هذه الزيارة بالشكل الذي عزز لديهم ثقتهم فى صناعة بلادهم.

جدير بالذكر أن مصنع الإلكترونيات هو أحد المصانع التابعة للهيئة العربية للتصنيع تم إنشاؤه عام 1979 ؛ ليكون نواة للصناعات الإلكترونية المتطورة وإنتاج المعدات الإلكترونية بكافة أنواعها، وقد حاز المصنع على العديد من شهادات الاعتماد والتقدير من هيئات التفتيش العالمية على الصناعات العسكرية مثل هيئة (SIAR) الفرنسية مما سمح له بأن يكون أحد موردى المنتجات الإلكترونية لكبري الشركات العالمية.