شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى: تطبيق المنظومة الشاملة فى الأقصر وجنوب سيناء مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد السبكى، مدير مشروع التأمين الصحى الشامل دور طبيب الأسرة فى المنظومة، مؤكدا أنه يمثل النواة الحقيقية لمشروع التأمين التأمين الصحى الشامل، موكدا أن طبيب الأسرة حاصل على شهادة البكالوريوس فى الطب والجراحة وأكمل سنة الامتياز التدريبية واستكمل الدراسات العليا التى تمنحه درجة الأخصائى فى تخصص طب الأسرة.

وأضاف: "هناك معادلة بسيطة توضح تأثير طبيب الأسرة على كفاءة المنظومة الصحية وهى طبيب أسرة مؤهل جيدا وبعض الأدوية البسيطة ومعمل تحاليل بسيط فى الوحدة الصحية أو مركز طب أسرة ليساوى ذلك قدرة على علاج 70 إلى 80 % من الأمراض وبالتالى يمكننا تفادى مضاعفات خطرة.

وأوضح الدكتور أحمد السبكى، مدير مشروع التأمين الصحى الشامل أن المنظومة مطبقة رسميا فى محافظة بورسعيد وسيتم تطبيقها تجريبيا فى محافظتى الأقصر وجنوب سيناء اول مارس المقبل وتابع:"هناك استعدادات كبيرة لتوفير خدمات صحية على أعلى مستوي لجميع المنتفعين وتابع:"سيتوالى التشغيل التجريبى للمنظومة حتى تشمل جميع أنحاء الجمهورية."

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