مدير مشروع التأمين الصحي: إنفاق الفرد على الخدمات الصحية يصل لـ 62%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ورئيس هيئة الرعاية الصحية، أن الإنفاق الذاتي من دخل الأفراد على الخدمة الصحية يمثل 62% من إجمالي الإنفاق على الصحة، موضحا أن مشروع التأمين الصحي الشامل يميزه الحوكمة، بمعنى أنه يوحد جهات تقديم الخدمة، ويقدم خدمة متميزة للمريض.
وأضاف السبكي - خلال فعاليات المؤتمر الأول للتغطية الصحية الشاملة تحت عنوان "المؤتمر الأول للتغطية الصحية الشاملة.. صحتك أمانك" اليوم الخميس- أن الدراسات أثبتت قبل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل أن حوالي 50 % من السكان لا يتمتعون بأي تغطية صحية، مضيفا أن المشروع يضمن التغطية الشاملة صحيا لكل المصريين دون استثناء.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن الهيئة وظيفتها قائمة على اعتماد الجهات المقدمة للخدمة؛ لضمان مستوى عال، وجودة في الخدمة المقدمة للمنتفع، مضيفا أن الدولة فصلت الخدمة عن التمويل، وأسندت الرقابة والمتابعة للهيئة، حتى تضمن خدمة راقية للمريض.
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