وزير الأوقاف: مصر استعادت ريادتها الدينية في عهد السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مصر استعادت ريادتها الدينية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وغدت محط أنظار العالم في الخطاب الوسطي المستنير، وصارت تجربة الأوقاف المصرية في تجديد الخطاب الديني مثالا يحتذى به.

وأضاف وزير الأوقاف - في بيان اليوم الخميس عقب عودته من جنيف ومشاركته في عدد من الفعاليات الدولية بمقر الأمم المتحدة والبرلمان الدولي، إن الدكتور محمد عبد الكريم العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي وصف مصر بأنها مدرسة في التجديد، وأخذت مؤلفاتها المترجمة تشق طريقها بقوة إلى مختلف المراكز والمؤسسات الدينية بالعديد من دول العالم، كما تشهد مؤتمراتها الدولية ومسابقاتها العالمية مشاركة دولية غير مسبوقة.

وأضاف أن أكاديمية الأوقاف المصرية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين أضحت نموذجا متميزا في مجالها، كما أصبحت تجربة واعظات الأوقاف حديث كثير من المؤسسات الدينية في مختلف دول العالم، بالإضافة إلى حركة التأليف والترجمة والنشر وإعداد وتأهيل الأئمة والواعظات.