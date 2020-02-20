محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: طلب أحد المتابعين للمهندس نجيب ساويرس، على "تويتر"، بأن يتكفل رجل الأعمال بنفقات "حجة" لوالدته. وكتب حساب يحمل اسم سيف رحيم، تدوينة لساويرس قائلًا: "هل ممكن أصحى في يوم ألاقي ساويرس مطلع أمي حجة"، ليرد الأخير: "بشرط تدعيلي هناك"، قبل أن يطلب منه إرسال رقم هاتفه للتواصل معه.

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كانت هذه تفاصيل خبر متُابع لساويرس "ممكن تطلع أمي الحج؟".. ورجل الأعمال: "بشرط تدعيلي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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