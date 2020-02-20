وزير التموين: لا يمكن العودة إلى التسعيرة الجبرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:
قال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا يمكن العودة إلى نظم "التسعيرة الجبرية"، مؤكدًا ضرورة ضبط السوق من خلال توفير منتج بجودة جيدة والحفاظ على الأسعار عبر احترام السوق وتوفير السلع بالسعر المناسب.
وأشار الوزير في حوار نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن تلك الآليات وامتلاك القدرة على العرض نجحت بشكل بارز في سوق اللحوم الحية، من خلال توفير اللحوم السودانية بسعر 80 جنيها للكيلو جرام، و90 جنيها لمنتجات القوات المسلحة من اللحوم، وكذلك بأسعار متفاوتة للحوم المجمدة بنحو 63 جنيها، بما أثر على تراجع سعر المعروض فى السوق عبر إيجاد البديل.
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