وزير الطيران: نسعى لزيادة الحركة السياحية الصينية الوافدة إلى مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إن الوزارة تسعى لزيادة الحركة السياحية الصينية الوافدة إلى مصر، بجانب حركة الشحن الجوي وحجم التبادل التجاري بين مصر والصين خلال الفترة القادمة، في ظل تحديث أسطول الشحن الجوي للشركة الوطنية مصر للطيران.

جاء ذلك خلال لقاء الطيار محمد منار، مع سفير جمهورية الصين الشعبية لياو ليتشيانغ، بمقر وزارة الطيران المدني، لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل الجوي.

وذكرت وزارة الطيران في بيان اليوم الخميس، أن الجانبين استعرضا اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين مصر والصين، وسبل زيادة الحركة الجوية بين البلدين، حيث تعد مصر مقصدا سياحياً مهما لدى الشعب الصيني.

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وبحث الجانبان المقترحات والرؤى حول إمكانية فتح آفاق وفرص استثمارية جديدة وواعدة بين البلدين في قطاع الطيران المدني.

وأكد وزير الطيران أن هناك روابط ثقافية وسياسية تجمع بين البلدين، مشيراً إلى أن الصين تعد من الشركاء الاستراتيجيين لدى جمهورية مصر العربية، خاصة في ظل تطبيق رؤية مصر المستقبلية 2030 نحو التنمية الشاملة، والتي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف قطاعات الدولة المصرية.

من جانبه، أكد ليتشيانغ أن الحكومة الصينية تسعى إلى تعزيز الشراكة مع الدولة المصرية، حيث تعد مصر سوقا خصب لدى المستثمرين ورجال الأعمال الصينين.