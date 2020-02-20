أمطار خفيفة وشبورة.. الأرصاد تكشف توقعات الطقس حتى السبت (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تصوير- إسلام فاروق:

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على مدار 3 أيام تشمل (الخميس - الجمعة - السبت).

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وأضاف شاهين، لمصراوي، اليوم الخميس: "الجو مستقر بشكل كبير اليوم والجمعة والسبت، ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية كما توجد شبورة مائية صباحًا".

وتابع: "توجد حالة من الاعتدال في الملاحة البحرية على البحر الأحمر بينما يشهد البحر المتوسط حالة من الاضطراب، مع تواجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري لا تمتد إلى القاهرة".

وأشار محمود شاهين، إلى وجود نشاط لحركة الرياح غدًا الجمعة على شمال البلاد، مطالبًا المواطنين بضرورة الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة ومتابعة النشرات الجوية وتوخي الحرص خلال قيادة السيارات خاصة خلال الساعات الأولى من الصباح.