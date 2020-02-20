"لم يتركها إلا جثة هامدة".. تفاصيل مقتل عاملة نظافة على يد زوجها بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة عاملة نظافة داخل مسكنها بالدقهلية، وتبين بأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بسبب خلافات أسرية.
تلقى مركز طلخا بلاغا من "مبلط" 31 سنة، مقيم دائرة المركز، باكتشافه وفاة شقيقته 37 سنة، عاملة نظافة بإحدى المستشفيات، مقيمة دائرة المركز.
انتقل عل الفور ُمفتشي قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية وتبين وجود الجثة وبها زرقة بالوجه والرقبة ونزيف من الأنف، كما تبين سلامة جميع منافذ المسكن وبسؤال شقيقها المذكور لم يعلل سبباً لوفاتها وأضاف أنه علم بالواقعة من الأهالي.
وأفاد مفتش الصحة بوجود زُرقة بالوجه والرقبة واختناق حاد ونزيف بالأنف عدم إمكانية الجزم بسبب الوفاة.
وتشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، 38 سنة، عامل.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، بمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة وقرر قيامه بخنقها بيديه ولم يتركها حتى فارقت الحياة لوجود خلافات بينهم.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيق.
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