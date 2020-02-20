خطف طفل وهتك عرضه.. الجنايات تعاقب سائقًا بالسجن 4 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بمعاقبة متهم بالسجن لمدة 4 سنوات لاتهامه بخطف طفل وهتك عرضه بالتجمع الخامس.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم "محمد س."، خطف الطفل المجني عليه "محمد م."، 18 سنة، بعدما استدرجه للحافلة قيادته مستغلا براءته وحداثة سنه بحجة توصيله إلى وجهته فتمكن من تلك الوسيلة من نقله إلى مكان خال بعيدا عن ذويه.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم قام بهتك عرض الطفل المخطوف، وكان ذلك بالقوة والتهديد بأن ارتكب الجريمة ووجوده تحت قبضته بمكانه الخفي عن أعين الرقباء فأمسك به عنوة متحسسا مواضع عفته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز المتهم "مفكًا" استخدمه في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحمله أو حيازته مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.