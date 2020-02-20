استغاثة "خليجي" تُنقذه من أيدي عصابة "الشرطة المُزيفة" بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط تشكيل عصابي انتحل صفة رجال شرطة والاستيلاء على متعلقات أحد الأشخاص.

الواقعة بدأت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الدقي)، وتبين قيام 4 أشخاص يستقلون سيارة ملاكي باستيقافه وادعائهم بأنهم "رجال شرطة" واصطحابه داخل السيارة، والاستيلاء منه على 3 آلاف جنيه، هاتفان محمول، 2 فيزا كارت، جواز سفر، حقيبة بها بعض الأوراق الشخصية.

وتمكنت القوة الأمنية من ضبط السيارة ومُستقليها وبحوزتهم المسروقات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

جر اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.