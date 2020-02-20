21 مايو.. الحكم على المتهمين بسحل "زين العابدين" حتى الموت في بولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

حجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، الحكم على 10 متهمين بسحل الشاب "زين العابدين. ز"، وقتله بشوارع بولاق الدكرور لجلسة 21 مايو المقبل.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين، سحلوا وقتلوا المجني عليه زين العابدين على، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، واقترنت تلك الجناية بهتك عرض المجني عليه بالقوة، بأن اعتدوا عليه باستخدام أسلحتهم البيضاء، مجردين إياه من ملابسه كاشفين عن عورته، بقصد إزهاق روحه.

وكشف تقرير الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه تعزّت إلى وجود إصابات بكامل جسد المجني عليه من جروح قطعية وطعنية ووخزية نتيجة التعدي عليه بأسلحة بيضاء وأدوات حادة.

كما تبين وجود جرح نافذ أسفل البطن وجروح طعنية وقطعية غائرة وسطحية بالرأس، والصدر، والوجه، والرجلين، والذراعين، بالإضافة إلى سحجات نتيجة السحل على الأرض عاريًا ووجود كدمات بالرأس جراء الارتطام بالأرض أثناء السحل، بالإضافة إلى انسكابات دموية من الرأس.