ندوات تثقيفية لتوعية المُجندين بوزارة الداخلية بالمسئولية الأسرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
عقدت وزارة الداخلية ندوة تثقيفية بمقرات الإدارة العامة لقوات الأمن لتوعية المُجندين بأطر المسئولية الأسرية وخطورة وتداعيات عدم الاستقرار الأُسري على الفرد والمجتمع.
وحاضر خلال الندوة عدد من المتخصصين في مجال علم النفس والاجتماع، حيث تم تناول العديد من الجوانب النفسية والاجتماعية المتعلقة بموضوع الندوة.
يأتي ذلك في إطار فعاليات برنامج (مودة) الذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بهدف الحفاظ على كيان الأسرة المصرية .
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