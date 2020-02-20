انهيار جزئي بعقار بالسيدة زينب.. وقوات الحماية المدنية تُنقذ قاطنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، في انقاذ 4 أشخاص اُحتجزوا داخل عقار بالسيدة زينب عقب حدوث انهيار جزئي داخل العقار.

ورد بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة بوقوع انهيار جزئي بأحد العقارات بمنطقة السيدة زينب واحتجاز عدد من الأشخاص بداخله، على الفور انتقلت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، وتبين انهيار الدرج الخارجي للعقار، وجزء من حائط إحدى الغرف مما أدى إلى احتجاز 4 أشخاص داخل العقار، وتمكنت قوات الإنقاذ بالحماية المدنية من خلال الاستعانة بالوسائل الحديثة واستخدام المعدات اللازمة من تحرير المحتجزين وإخراجهم سالمين.

ولاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان المواطنين الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول في التعامل مع البلاغ.