بالأسماء.. المؤبد لمتهم والمشدد 15 سنة لـ14 آخرين في "أحداث السفارة الأمريكية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – صابر المحلاوي:

قضت الدائرة 2 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد لمتهم بقضية "أحداث السفارة الأمريكية الثانية".

وعاقبت المحكمة 14 متهمًا بالسجن المشدد 15 سنة، والسجن 7 سنوات لحدث (أقل من 18 سنة)، كما برأت متهمًا واحدًا من التهم المنسوبة له.

وجاء الحكم كالتالي:

المؤبد لـ: أحمد إبراهيم حمودة

المشدد لـ: محمد عبدالحكم عيد مسلم، وصبري إبراهيم محمد، ومحمد مندور سعيد، ومحمد أبوبكر، وإبراهيم فرج، وخالد صالح، وزكريا محمود، ومحمد عبدالله عبدالحميد، وزكريا محمد عزت، وعلي عبدالرازق، وأسامة أنس محمود، وجمعة إبراهيم، ومحمود محمد، وهشام الباز.

السجن لـ: أحمد محمود، براءة: إسلام شعيب.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدي وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

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