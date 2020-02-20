ضبط 6 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الشرقية، من ضبط 6 أشخاص للتنقيب عن الآثار داخل منزل بمركز شرطة الزقازيق.

تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بقرية طحلة بردين بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المنزل المشار إليه وتبين قيام 6 أشخاص بالتنقيب عن الآثار بمنزل أحدهم، ووجود حفرة بعمق (5 متر وبقطر 1 متر)، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم 5 قطع فخارية ترجع للعصور الرومانية على هيئة غير مكتملة يُشتبه في أثريتها وأدوات الحفر، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.