أخبار مصر | وزير النقل يدعو مبعوث الأمم المتحدة لزيارة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يدعو مبعوث الأمم المتحدة لزيارة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا وزير النقل المهندس كامل الوزير، اليوم الخميس، مبعوث سكرتير عام الأمم المتحدة للسلامة على الطرق ورئيس النادي الدولي للسيارات "جان تودت"، لزيارة مصر وإقامة سباقات رالي للسيارات الكهربائية في منطقة الأهرامات وجبل الجلالة.

جاء ذلك خلال لقاءاته الثنائية على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الوزاري العالمي الثالث للسلامة على الطرق المنعقد في بالعاصمة السويدية ستوكهولم، وتم التباحث حول سبل تعزيز مفهوم سلامة الطرق في مصر، وسبل التعاون مع الأمم المتحدة للحد من حوادث الطرق.

و استعرض وزير النقل الجهود المصرية التي تم تسجيلها على مدار السنوات القليلة الماضية، التي أدت إلى انخفاض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث إلى النصف، مؤكدًا استمرار جهود الدولة المصرية في الوصول إلى أقل نسبة ممكنة.

وأشار إلى الإجراءات المتبعة من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل في مجال السلامة على الطرق، حيث أوضح الوزير أنه في مجال إدارة شئون السلامة على الطرق تم

زيادة نسبة الاعتمادات المالية المخصصة للأعمال الخاصة بتأمين سلامة الطرق بموازنة الهيئة العامة للطرق والكباري.

وفي مجال تحسين سلامة وحركة المرور على الطرق، أشار إلى أن الدولة المصرية أولت إهتمامًا كبيرًا للتخطيط والتنفيذ والمشاركة الجادة في مشروعات النقل على جميع المستويات المحلية والإقليمية، حيث تم التخطيط لتنفيذ المشروع القومي للطرق، "حيث يتم تنفيذ هذه الطرق طبقا للمواصفات القياسية العالمية" بإجمالى أطوال 7000 كيلو بتكلفة تقديرية 175 مليار جنيه، "11 مليار دولار" منذ 2014، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق الرئيسية الحالية لتصل إجمالي أطوال الشبكة الرئيسية للطرق التابعة لوزارة النقل إلى ٣٠ الف كيلو.

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وأضاف: أنه بخصوص تحسين سلامة وحركة المرور على الطرق فإن وزارة النقل تنفذ خطة لتقليل المسافات البينية بين محاور النيل لتصل إلى 25 كيلو متر لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، بحيث يكون المحور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل حتى يتسنى ربط المشروعات التنموية في الصحراء الغربية بالمشروعات التي يتم تنفيذها في الصحراء الشرقية، وربطها بالموانىء والمناطق الصناعية.

وأوضح: أنه تم التخطيط في 2014 لإنشاء عدد 21 محورًا جديدًا على النيل بنسبة تصل إلى 55% من الكباري القائمة على النيل منذ بدء إنشاؤها، 38 كوبري ليصل إجمالي الكباري والمحاور على النيل 59 كوبري،

وتابع: أنه تم رفع كفاءة وتطوير الطرق الرئيسية بين المحافظات بإجمالى أطوال 5000 كيلو، وبتكلفة 15 مليار جنيه "1 مليار دولار تقريبًا"، وكذلك تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية بالمحافظات بإستخدام التقنيات الحديثة لإعادة تدوير الأسفلت والصديقة للبيئة بتكلفة تقديرية 10 مليار جنيه.

وأكد: تم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى منها داخل 12 محافظة، بإجمالى تكلفة تقديرية 2 مليار جنيه، وكذلك التوسع في تطوير وسائل النقل الجماعي لتقليل الضغط على الطرق ومخطط تنفيذ مشروع BRT على الطريق الدائري بالقاهرة الكبرى فور الإنتهاء من رفع كفاءته وتطويره ليصبح 8 حارات اتجاه على الأقل.

وأضاف: أنه يتم سنويًا تحديد أكثر 10 طرق وقوعًا للحوادث على مستوى شبكة الطرق التابعة لوزارة النقل، ويتم دراسة أسباب حدوث هذه الحوادث حتى يتسنى إجراء عمليات الصيانة والتطوير لها حال إحتياجها.

وأشار إلى التوسع فى إنشاء طرق الخدمة الجانبية لفصل حارات مركبات النقل الثقيل في الطرق التي تزيد فيها نسبة النقل " حجم مروري "، نسبة مشاركة مركبات النقل في الحوادث، مثل: طريق أسيوط الصحراوي الغربي، طريق القاهرة السويس، الطريق الواصل بين القاهرة السويس إلى نفق الشهيد أحمد حمدي.

وأكد: أنه تم إصدار قرار وزاري في عام 2019، لتحديد مواصفات الحركة للمركبات على شبكة الطرق، ووضع حد أقصى للحمولات الزائدة التي يسمح لها المرور على الطرق للحفاظ عليها، وكذلك تعزيز نقل البضائع عبر السكك الحديدية عن طريق ربط الموانىء البرية والجافة بخطوط سكك حديدية، وإزدواج الخطوط الفرعية وشراء عربات البضائع وجرارات جديدة.