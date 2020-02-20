أخبار مصر | وزير الطيران: هدفنا زيادة حركة السياحة الصينية الوافدة لمصر

التقى اليوم الخميس، الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، لياو ليتشيانج، السفير الصيني، بمقر الوزارة، بحضور الطيار منتصر مناع، نائب الوزير.

وجاء اللقاء لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل الجوي.

واستعرض الجانبان اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين مصر والصين، وسبل زيادة الحركة الجوية بين البلدين حيث تعد مصر مقصدًا سياحيًا مهما لدى الشعب الصيني.

وبحث "منار" و"ليتشيانج" المقترحات والرؤى حول إمكانية فتح آفاق وفرص استثمارية جديدة واعدة بين البلدين في قطاع الطيران المدني.

وأكد الوزير أن هناك روابط ثقافية وسياسية تجمع بين البلدين، مشيرًا إلى أن الصين تعد من الشركاء الاستراتيجيين لدى مصر، خاصة في ظل تطبيق رؤية مصر المستقبلية 2030 نحو التنمية الشاملة والتي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف قطاعات الدولة.