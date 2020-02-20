أخبار مصر | وزير الأوقاف يزور مسجد جنيف الكبير بالولايات المتحدة الأمريكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف يزور مسجد جنيف الكبير بالولايات المتحدة الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الخميس، لقاءاته بزيارة المسجد الكبير بجنيف، في الولايات المتحدة الأمريكية، وتفقد مكتبته الكبيرة، بصحبة السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة بالمقر الأوروبي بجنيف، ووعد بتزويدها بإصدارات الأوقاف المترجمة في مجال تجديد الخطاب الديني.

وأهدى الوزير، نسخا من بعض إصدارات الوزارة ورقية وإلكترونية في مقدمتها كتاب "حماية الكنائس" وكتاب "مفاهيم يجب أن تصحح" وكتاب "الحوار الثقافي بين الشرق والغرب" إلى كل من ممثل الفاتيكان وممثل مجلس الكنائس العالمي، في أثناء الندوة المشتركة في مقر الأمم المتحدة.