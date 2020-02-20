أخبار مصر | طلب إحاطة بشأن المشاهد غير المقبولة أمام أماكن العبادة والأضرحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بشأن المشاهد غير المقبولة أمام أماكن العبادة والأضرحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضافت في بيان، اليوم الخميس، أن هناك شكوى من المرشدين السياحيين، حينما يتجولون مع الزوار العرب المسلمين المشتاقين لزيارة مساجد مصر صاحبة المقام الرفيع والتاريخ، خاصة مولد السيدة نفيسة.
وأوضحت أنه منذ النزول إلى الشارع والدخول إلى ساحة المسجد، تنتشر حالة من الزحام والصراخ والتشاجر، حتى مع إقامة الآذان فلا يوجد احترام للصلاة.
وأشارت إلى أنه حتى داخل المسجد هناك حالة من الهرج والمرج بوجود أطفال يلعبون حول أعمدتها، وكذا سباق سرعة فيمن سيصل أولًا للعمود متخطيا المصلين، وأهاليهم جالسون ينظرون لهم ويتسامرون، فالمشهد لا يمكن وصفه إلا بأنه سيرك يفسد الصلاة والخشوع.
وأردفت أن "الكارثة تأتي في تبجح المتسولين، حيث يمنعون السائحين أو الزائرين من المرور إلا بعد إخراج المطلوب في تحول من التسول إلى البلطجة الظاهرة، وللأسف ومع كل هذا لا يوجد أي مسئول عن المسجد يحاول ضبط الأمور.
وطالبت بضرورة محاسبة المقصرين والمتقاعسين عن أداء الواجب ومنع عمليات التسول وتزويد المكان بكاميرات لمنع السرقة والتحرك العاجل مع أي مخالفة.