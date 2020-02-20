أخبار مصر | طلب إحاطة بشأن المشاهد غير المقبولة أمام أماكن العبادة والأضرحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بشأن المشاهد غير المقبولة أمام أماكن العبادة والأضرحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت داليا يوسف، عضوة مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ما تشهده أماكن العبادة وخاصة أضرحة أولياء الله، من حالة انعدام النظافة وضعف الرقابة وضبط ما يدور بها، حتى أصبحنا نجد مشاهدًا غير مقبولة من تسول ونوم وإلقاء قمامة وغيره، بما يتنافى مع القيمة الروحية لهذه الأماكن وأيضا يضر السياحة.

وأضافت في بيان، اليوم الخميس، أن هناك شكوى من المرشدين السياحيين، حينما يتجولون مع الزوار العرب المسلمين المشتاقين لزيارة مساجد مصر صاحبة المقام الرفيع والتاريخ، خاصة مولد السيدة نفيسة.

وأوضحت أنه منذ النزول إلى الشارع والدخول إلى ساحة المسجد، تنتشر حالة من الزحام والصراخ والتشاجر، حتى مع إقامة الآذان فلا يوجد احترام للصلاة.

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ولفتت إلى انتشار الباعة الجائلين في الساحة كلها، بجانب عدد من الأكوام التي تشكل أهرامات صغيرة من بواقي اللحوم والعظام تتجمع حولها الكلاب الضالة، وعلى الجانبين خيام منصوبة لشرب الشيشة، وغير ذلك الكثير من المشاهد غير المقبولة التي تتطلب تدخلا حاسما وضبطا للمشهد. وأشارت إلى أنه حتى داخل المسجد هناك حالة من الهرج والمرج بوجود أطفال يلعبون حول أعمدتها، وكذا سباق سرعة فيمن سيصل أولًا للعمود متخطيا المصلين، وأهاليهم جالسون ينظرون لهم ويتسامرون، فالمشهد لا يمكن وصفه إلا بأنه سيرك يفسد الصلاة والخشوع. وأردفت أن "الكارثة تأتي في تبجح المتسولين، حيث يمنعون السائحين أو الزائرين من المرور إلا بعد إخراج المطلوب في تحول من التسول إلى البلطجة الظاهرة، وللأسف ومع كل هذا لا يوجد أي مسئول عن المسجد يحاول ضبط الأمور.