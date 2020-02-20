أخبار مصر | قرارات عاجلة من محافظة القاهرة بشأن عقار الشرابية المنهار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرارات عاجلة من محافظة القاهرة بشأن عقار الشرابية المنهار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة لعقار الشرابية المنهار، وبيان مدى تأثرها، مؤكدا على ضرورة رفع المخلفات الناتجة عن الانهيار فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة.
كما وجه محافظ القاهرة لمديرية التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات العاجلة اللازمة للمتضررين من حادث الانهيار.
كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، قد تلقت بلاغًا يفيد بانهيار جزء من عقار يقع في 41 ش حجازي السعدني، متفرع من شارع معمل الصابون بالشرابية، إذ تبين أن العقار يتكون من دور أرضي ودورين حوائط حاملة وأسقف خشبية وسقط نصف العقار، ما أسفر عن 3 وفيات.