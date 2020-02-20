أخبار مصر | قرارات عاجلة من محافظة القاهرة بشأن عقار الشرابية المنهار

كما وجه محافظ القاهرة لمديرية التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات العاجلة اللازمة للمتضررين من حادث الانهيار.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، قد تلقت بلاغًا يفيد بانهيار جزء من عقار يقع في 41 ش حجازي السعدني، متفرع من شارع معمل الصابون بالشرابية، إذ تبين أن العقار يتكون من دور أرضي ودورين حوائط حاملة وأسقف خشبية وسقط نصف العقار، ما أسفر عن 3 وفيات.