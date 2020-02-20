مصر | بالأسماء.. المشدد 15 عاما لمتهمي "أحداث السفارة الأمريكية الثانية"

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة اليوم الخميس، بمجمع المحاكم بطرة، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 17 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية".

وعاقبت المحكمة كل من: محمد عبد الحكم عيد مسلم وصبري إبراهيم محمد صلاح ومحمد ممدوح سعيد محمد ومحمد أبوبكر محمد سعد وإبراهيم فرج الله محمد عبد الله وخالد صالح محمود صقر وزكريا محمود عطية علي ومحمد محمد عبد الله عبد الحميد وزكريا محمد عزت مصطفى وعلي عبدالرازق محمد فتحي.

كما عاقبت أسامة أنس محمود وجمعة إبراهيم عبد الله الغنام ومحمود محمود محمد عبد الرحمن وهشام صبري عبده الباز، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية.

المحكمة عاقبت أحمد محمود مصطفي محمود "حدث" بالسجن لمدة 7 سنوات.

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في حين عاقبت المتهم أحمد إبراهيم حمودة، بالسجن المؤبد وقضت ببراءة عبدالسلام شعيب عبد السلام من التهم المنسوبة إليه.

وصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدي وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

