مصر | تحرير 4979 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 4679 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1619 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و172 مخالفة السير من دون ترخيص "قيادة وتسيير"، 28 دراجة نارية مخالفة.

كما حرر 21 مخالفة "موقف عشوائي"، و66 مخالفة شروط الترخيص، و25 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.