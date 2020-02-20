مصر | سقوط عناصر تشكيل ينتحل صفة رجال شرطة بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط عناصر تشكيل ينتحل صفة رجال شرطة بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسقطت دورية أمنية، عناصر تشكيل عصابي بمنطقة العجوزة، انتحلوا صفة رجال الشرطة واستولوا على متعلقات شخص عربي الجنسية، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد عمرو طلعت، رئيس قطاع شمال الجيزة، مفاده أنه في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة العجوزة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تنامى إلى سمعهم صوت استغاثة شخص يحمل جنسية دولة عربية، مقيم بدائرة الدقي.

وبالفحص والمعاينة تبين قيام 4 أشخاص يستقلون سيارة ملاكي باستيقافه وادعائهم بأنهم "رجال شرطة" واصطحبوه لداخل السيارة، والاستيلاء منه على 3 آلاف جنيه، وهاتفي محمول، و2 فيزا كارت، وجواز سفر، وحقيبة بها بعض الأوراق الشخصية.