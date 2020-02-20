مصر | عاجل.. المؤبد لمتهم والمشدد لـ15 في "أحداث السفارة الأمريكية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. المؤبد لمتهم والمشدد لـ15 في "أحداث السفارة الأمريكية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، بمعاقبة 14 مُتهمًا بالسجن المشدد 15 سنة، والمؤبد لمتهم، ومعاقبة "حدث" بالسجن سبع سنوات، وبراءة آخر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية".

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.