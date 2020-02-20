مصر | النيابة تصرح بدفن جثة شاب في دار السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تصرح بدفن جثة شاب في دار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت النيابة العامة، بدفن جثة شاب عثر عليه مقتولا داخل شقته في منطقة دار السلام، كما طالبت بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة لكشف ملابساتها.

وأمرت النيابة، في وقت سابق بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة حول مكان الواقعة لكشف ملابسات الجاني.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة دار السلام، مفاده ورود بلاغ من شرطة النجدة، بوجود جثة لشاب مقتول داخل شقة.



وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وعثر على جثة شاب في العقد الثالث من العمر مقتولا بطعنات سكين، وجارٍ تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.



وبدروه أمر اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، بتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.