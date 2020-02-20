مصر | "النقض" ترفض طعون متهمي الخلايا العنقودية "ولع وجيفارا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقض" ترفض طعون متهمي الخلايا العنقودية "ولع وجيفارا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت دائرة الخميس "ب"، بمحكمة النقض، اليوم الخميس، برفض الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم الخلايا العنقودية "ولع - جيفارا"، وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم من المحكمة العسكرية.

وكانت قد أصدرت اليوم محكمة جنايات شمال العسكرية، النطق بالحكم على 159 متهمًا بينهم على عبد اللاه أمين الإعلام بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المحظورة و15 آخرين عمرهم أقل من 15 عامًا.

وعاقبت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات حضوريا لكل من:



محمد محمود منتصر صهيب عماد عثمانمحمد محمود منتصر وغيابيا لكل من:



أحمد كامل باشا

حسن فؤاد ابراهيم

علي عمرو فتح الباب

صهيب عماد عثمان

مروان عماد الدين طه

عبدالرحمن حسن صالح

أنس عبدالرازق بدوي سيف الإسلام عشوشأحمد كامل باشاحسن فؤاد ابراهيمعلي عمرو فتح البابصهيب عماد عثمانمروان عماد الدين طهعبدالرحمن حسن صالحأنس عبدالرازق بدوي كما عاقبت بالسجن 5 سنوات حضوريا لكل من:

عثمان أحمد عثمان

يحيى أحمد سامي

حامد الفطاطري

محمد جمعة محمد وغيابيا لكل من:

أسامة حسام الشافعي

خالد عبدالرحمن محمود

معتز أحمد منير

عمار يوسف صقر

عبدالعزيز كاظم محمد

صهيب محمد حسن اليوسفي وعاقبت بالسجن عشر سنوات لكل من:

محمد مجدي

وعمر عادل



ياسر الأباصيري عبدالنعيم

محمد خلف جاد عطية وبالسجن 15 سنة لكل من:ياسر الأباصيري عبدالنعيممحمد خلف جاد عطية وبالسجن المؤبد حضوريا لكل من:

وليد محمد حبيب

ياسر عبدالصمد محمد

حسام الدين حسني احمد

حسام محمد زكي Advertisements وغيابيا لكل من

عمرو أحمد عبدالحميد

أحمد محمد الصعيدي

حسني محمد السيد اللباد

أحمد عبدالبديع أبوالمعاطي وقضت ببراءة وعدم اختصاص كل من:

محمد برديسي

أحمد الدجوي

محمود إيهاب

صابر محمد إبراهيم

أحمد صابر محمود

محمود عطا علي عطية

أشرف السيد

محمد جمال

صلاح أحمد متولي

محمد السيد محمود

عبدالرحمن مجدي محمد

عبدالعزيز عادل

ضياء محمد

صلاح الدين أشرف

أحمد مجدي عطية

محمد هويدي

أحمد إبراهيم عبد اللطيف

أحمد حميدو حميدو

حسام علي أحمد زكي

محمد إبراهيم سعد

أحمد شريف محمود

حسام محمود أحمد

أحمد خلف أحمد بيومي وتضم القضية 159 متهمًا بينهم "أحمد مجدي الوحش، طالب بكلية الهندسة جامعة المنصورة، وصلاح الدين أشرف، كلية التربية الرياضية، وأحمد شعبان الموافي، كلية الحقوق، وحمزة صبري أنور، كلية التربية الرياضية، وضياء سعد، طالب بالمعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا، وعبد الرحمن مجدي، طالب بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، وعبد العزيز أبو هبة. ويواجه أعضاء الحركة، اتهامات بحرق سيارات شرطة وسيارات خاصة لرجال الأمن، والقضاء بالإسماعيلية في القضية رقم 4277 لسنة 2014 جنايات ثاني الإسماعيلية، والمقيدة برقم 2332 لسنة 2014 جنايات كلي الإسماعيلية والمقيدة برقم 2 لسنة 2016 شمال العسكرية. ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم عديدة منها الانضمام لحركات تخريبية تحت مسميات مجاهدون -ولع -جيفارا- مجهولون وشاركت في حرق سيارات رجال الشرطة والقضاء ومقهى، حيازة أسلحة ومفرقعات. وتوضح أوراق القضية، أن المتهمين انضموا إلى جماعة على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وشاركوا في الاعتداء على الحريات الشخصية، وغيرها من الحريات العامة.

وأضروا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب الوسيلة التي استخدموها في تحقيق ذلك.