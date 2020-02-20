مصر | إصابه سائق ونجاة 5 عمال إثر انقلاب سيارة بنزلة أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابه سائق ونجاة 5 عمال إثر انقلاب سيارة بنزلة أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب سائق صباح اليوم الخميس، بينمانجا 5 أشخاص، في انقلاب سيارةى كانوا يستقلونها بنزلة كوبري أكتوبر، دائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر.

البداية كانت بتلقي ضباط قسم شرطة ثان مدينة نصر، إشارة من شرطة النجدة، تفيد بانقلاب سيارة نقل يستقلونها 6 أشخاص بنزلة كوبري أكتربر.

على الفورر انتقلت قوة من ضباط قسم شرطة ثان مدينة نصر، وتم الدفع بسيارة إسعاف، وبالتحريات تبين إصابة السائق ونجاة خمس أشخاص، تم نقل السائق إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبسؤال السائق أقر بمحاولته تفادي سيارة ملاكي أمامه، فإختلت عجلة القيادة بيده ما نتج انقلاب السيارة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.