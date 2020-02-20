مصر | مباحث القاهرة تكثف جهودها لضبط قاتلي عامل في عين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباحث القاهرة تكثف جهودها لضبط قاتلي عامل في عين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكثف رجال مباحث القاهرة، جهودهم للقبض على المتهمين الهاربين في واقعة قتل عامل؛ لاعتراضه على بيع المواد المخدرة أمام سكنه بعين شمس.

البداية بتلقي قسم شرطة عين شمس، بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة أدت إلى سقوط قتيل أمام منزله بمنطقة عين شمس.

وانتقل ضباط قسم شرطة عين شمس، إلى مكان الواقعة، وتبين جثة "أ. ع" 46 سنة، إثر ضربات وجرح قطعي بالقلب وتهشم في الجمجمة.

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وبإجراء البحث والتحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "س. م" عاطل، ونجليه "عمرو" و"عمر"، عاطلين، لخلافات بينهما وبين المجني عليه لاعتراضه على بيع المواد المخدرة أمام منزله.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط "س. م"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الحادث، إثر خلافات بينه وبين المجني عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وحارٍ ضبط المتهمين الهاربين.