مصر | ضبط 29 سائقا بتهمة تعاطي المخدرات أثناء القيادة

وبإجراء تحليل طبي لـ220 سائقا خلال الـ24 ساعة، تبين تعاطي 29 سائقا منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وكثفت الإدارة العامة حملاتها لضبط المخالفات المرورية، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، ورفع السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع.

ونشرت الإدارة، الرادار وسيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، على الطرق السريعة، للحد من وقوع الحوادث المرورية، ومنع ظهور أي كثافات.