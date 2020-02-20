مصر | حملات مرورية مكثفة على المحاور والطرق السريعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات مرورية مكثفة على المحاور والطرق السريعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، تواجدها من خلال الحملات، على الطرق والمحاور والطرق السريعة، لإزالة أي أعطال أو حوادث تعوق حركة السيارات، وسحب الكثافات لضمان وصول المواطنين لأماكنهم.

وشنت الإدارة، حملات مكثفة؛ لضبط المخالفات المرورية وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، ورفع السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع.



ونشرت الإدارة، الرادار وسيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، على الطرق السريعة، للحد من وقوع الحوادث المرورية، ومنع ظهور أي كثافات.