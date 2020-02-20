شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم: تطبيق «كلم مصر» مجاني.. وإنشاء مدينة طبية عالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن تطبيق «كلم مصر» الأول من نوعه، والذي يهتم بالمصريين في الخارج والبحث في متطلباتهم وأزماتهم، التي يطرحونها.

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وأضافت مكرم، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد» المذاع بقناة Ten، الخميس، أن التطبيق مجاني بشكل كامل، والتسجيل عليه يتم بشكل سهل للغاية، كما أنه يحتوي على معلومات ويتناول مجهود الدولة والمشروعات القومية العملاقة التي تقوم بها.

وأكدت أن هناك عملا على إنشاء مدينة طبية عالمية على أرض مصر، للاستفادة من خبراء وعلماء مصر بالخارج إلى جانب تحضير سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع» والتي تدعو من خلالها النماذج العلمية المرموقة للانضمام لها.

كما أشارت إلى أن المشكلات التي يطرحها المواطنون عبر التطبيق يتم الاهتمام بها، والتواصل مع كافة الجهات المعنية لحلها والوقوف على أسبابها.