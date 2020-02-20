شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذى لصندوق «الإسكان الاجتماعي» تتفقد وحدات مدينة بدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بجولة تفقدية، بعددٍ من مواقع الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر، يرافقها المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر ومسئولو جهاز المدينة والمشروعات.

وتفقدت مي عبدالحميد، ومرافقوها، مشروعات الإسكان الاجتماعي بمناطق842 عمارة بالحي السابع و205 عمارات بالحي الخامس «مرحلة ثانية» و351 عمارة «مرحلة ثالثة بالامتداد الشرقي للمدينة و1194 عمارة»مرحلة الرابعة«بمنطقة حدائق العاصمة، للاطمئنان على سير العمل بتلك المشروعات وللتأكد من الجودة في تنفيذ الوحدات.

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كما تفقدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على هامش جولتها بمواقع الإسكان الاجتماعي، مشروع سكن مصر بعدد 53 عمارة جارٍ تنفيذها بالامتداد الشرقي لمدينة بدر، والوحدات السكنية المخصصة للموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة بعدد376 عمارة.

وشددت مي عبدالحميد، على مسؤولي الشركات المنفذة بمواقع الإسكان الاجتماعي، لسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بالإسكان الاجتماعى، وبكفاءة وجودة عالية، وخاصة أعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع، لتسليم الوحدات لمستحقيها في أسرع وقت.

كما أشادت مي عبدالحميد بنسب الإنجاز وسرعة التنفيذ من قبل الشركات العاملة بمشروعى «الإسكان الاجتماعى»بمنطقة حدائق العاصمة، والوحدات المخصصة لموظفى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك للجهود المبذولة في تنفيذ كلا المشروعين.