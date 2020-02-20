شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية منتصف مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، السفير جيس دوتون السفير الكندي بمصر، والوفد المرافق، له حيث قدم السفير الكندي التهنئة لوزيرة التضامن لتوليها حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي متمنيا لها دوام النجاح.

خلال اللقاء استعرضت «القباج» آليات مظلة الحماية الاجتماعية بالوزارة ودورها في مواكبة الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أن الوزارة تهتم بالاستثمار في البشر وبناء القدرات اللازمة لضمان تعظيم الموارد البشرية، وإعلاء قيم الشفافية والنزاهة.

وحول دور منظمات المجتمع المدني في التنمية وقانون الجمعيات الأهلية صرحت «القباج»، أنه من المنتظر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بحلول منتصف مارس القادم، حيث تحمل الكثير من التسهيلات والمرونة والتي تتيح مجالات أوسع وقدرات إضافية للمؤسسات، مؤكدة أن الوزارة ستكون خير داعم للمجتمع المدني ولكنها أيضا تنتظر دعمه من خلال العمل المشترك وأنه سيتم إنشاء وحدة مستقلة بالوزارة تختص بالمنظمات غير الحكومية توفر الدعم الفني وبناء قدرات العاملين بالجمعيات.

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كما تم إلقاء الضوء على قانون ذوي الإعاقة، والذي يعد أحد إنجازات وزارة التضامن الاجتماعي.

وقد استعرضت «القباج»، نظم الميكنة واستخدام نظم حديثة خاصة بإدارة تكنولوجيا المعلومات وتحقيق الربط الشبكي، حيث يتم حاليا بناء شبكات مع العديد من الوزارات مثل وزارة التعليم والصحة لمتابعة مشروطية الصحة والتعليم في برنامج تكافل، كما تناولت مجالات التشغيل وبرنامج فرصة والدمج والشمول المالي والتمويل الصغير والمتناهي الصغر وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

ومن جانبه، أعرب جيس دوتون سفير كندا عن أن قانون الجمعيات الأهلية يعد خطوة هامة حيث استعرض التجربة الكندية في دعم مجالات السياسة الرئيسية عبر تعزيز المنظمات غير الحكومية عبر صندوق خاص وهو «صندوق كندا للمبادرات المحلية»، كما أشار إلى العديد من السياسات بالجانب الكندي والخاصة بتمكين المرأة.

واستعرض اللقاء أوجه التعاون مع منظمة العمل الدولية عبر مشروع لتوفير فرص عمل لائقة للسيدات في مصر، حيث وجه السفير الكندي الدعوة لوزيرة التضامن الاجتماعي لحضور الحفل الختامي للمشروع والذي سيقام في مارس القادم.