شكرا لقرائتكم خبر عن «البترول»: 170 مليون دولار استثمارات شركة «قارون» في الصحراء الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن زيادة انتاج مصر من الزيت الخام أحد أهم الأولويات التي تعمل عليها الوزارة حالياً لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك وتقليل الاستيراد، فضلاً عن مواجهة التناقص الطبيعى للآبار، موضحاً أن الوزارة تنفذ حالياً برنامج عمل يركز على تحسين انتاجية الزيت الخام وزيادتها من الحقول القائمة والتوسع في أنشطة الاستكشاف بمناطق الامتياز ورفع كفاءة منظومة السلامة والصحة المهنية، لافتا إلى التركيز على تطبيق افضل السبل لتخفيض مصروفات تكاليف الانتاج للبرميل بما يسهم في الاستغلال الامثل للموارد المكتشفة، مشيراً إلى أهمية احداث انطلاقة بمجال انتاج الزيت الخام على غرار ما تحقق في مجال الغاز الطبيعى من نجاحات.

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جاء ذلك خلال ترأس الوزير أعمال الجمعية العامة لشركة قارون للبترول لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2020/2021 والموازنة المعدلة لعام 2019/ 2020، حيث أكد أن منطقة الصحراء الغربية التي تعد في صدارة مناطق انتاج الزيت الخام ستشهد نشاطاً بترولياً موسعاً من خلال برنامج العمل الجاري لزيادة حفر الآبار الانتاجية وأعمال تنمية الحقول وأنشطة الاستكشاف لمكامن جديدة للزيت الخام والغاز باستخدام التقنيات الحديثة وتكثيف أعمال المسح السيزمي للوقوف على الفرص والاحتمالات الواعدة الأمر الذي سيدعم فرص زيادة الاحتياطيات والانتاج من هذه المنطقة الحيوية، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة لتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة في الأنشطة البترولية بمناطق الإنتاج والاستكشاف والالتزام بسلوكيات عمل آمنة بما يضمن توافر السلامة في بيئة العمل.

وخلال الجمعية العامة لشركة «قارون»، أوضح المهندس أشرف عبدالجواد، رئيس الشركة، أن موازنة العام المالى المقبل 2020/2021 البالغ استثماراتها ١٧٠ مليون دولار تستهدف انتاج ٣٣ الف برميل زيت خام يوميا والتي ترتكز على تنفيذ خطة طموحة لاعمال الحفر بمنطقة شرق البحرية الممتدة -3 (بولت)، تشمل حفر 5 آبار تنموية جديدة، إضافة إلى بئر استكشافية، مشيراً إلى الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في الانشطة والمراجعات المستمرة لوسائل الامان لضمان بيئة عمل آمنة.

وأضاف أنه جار تنفيذ برنامج عمل في حقول قارون خلال النصف الثانى من العام المالى الحالي لزيادة انتاج الزيت الخام ويشمل اعمال حفر 8 آبار جديدة بواقع 6 آبار تنموية وبئرين استكشافيين، استمراراً للنشاط الإنتاجي والاستكشافي والذى شهد حفر 7 ابار تنموية وبئراً استكشافية خلال النصف الأول من عام 2019 / 2020، مشيرًا إلى جهود قارون في ترشيد النفقات في اطار استراتيجية الوزارة لخفض مصروفات تكلفة الإنتاج والتي نجحت في توفير 4ر1 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى من خلال تطبيق إجراءات الاستغلال الاقتصادي الأمثل للتسهيلات والبنية الأساسية بالحقول وتطوير قدرات البنية القائمة، وجارى حالياً تنفيذ خطة لترشيد الانفاق خلال النصف الثانى من العام بهدف تحقيق وفر مقداره 6ر12 مليار دولار من خلال الاستغلال الأمثل للقدرات والتسهيلات الإنتاجية والمرافق.