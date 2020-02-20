شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ علي جرار زراعي بالمنوفية: «يلقي مخلّفات الصرف في مجرى مائي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، الخميس، التحفظ على جرار زراعي يلقي مخلفات صرف صحي بأحد المجاري المائية بمركز ومدينة الباجور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

أوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور في تصريحات صحفية، أنه تم ضبط جرار زراعي أثناء إلقائه مخلفات صرف صحي بأحد المجاري المائية، ولا يحمل لوحات معدنية، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ على الجرار وإيداعه بمقر الحملة الميكانيكة.

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تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة مركز الباجور وتم عرض السائق على النيابة.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية على أنه «لا تهاون مع أي مخالفات يتم ضبطها وسيتم التعامل بكل حزم مع المخالفين».

الجدير بالذكر بأنه قد أصدر محافظ المنوفية توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بالتحفظ على أية سيارة تقوم بإلقاء نواتج الهدم كل في نطاقه واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.