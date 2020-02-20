شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فشل منعه في طنطا.. 6 إجراءات لتنظيم خط سير «التوك توك» بالغربية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بعد فشل تجربة منع سير «التوك توك» داخل شوارع محافظة الغربية وبالتحديد في مدينة طنطا، شدد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الخميس، على تنفيذ قرار تنظيم سيره على مستوى المحافظة.
ويتضمن القرار العديد من الإجراءات التي تستهدف محاربة السير العشوائي للمركبة والتي تتمثل في:
- إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة لأى مركبة توك توك.
- حظر سير مركبات التوك توك في شوارع المدن والتي يزيد عرضها عن 6 م.
- حظر سير التوك توك في الطرق السريعة والطرق الرئيسية بين المدن.
- يلغى ترخيص أي توك توك إذا ضبط يسير بدون لوحات الترخيص ويحجز التوك توك لمده ثلاثة أشهر وغرامة ثلاثة ألاف جنيه ولا يعاد ترخيصه قبل مرور سته أشهر.
- مصادرة مركبات التوك توك إذا خالفت خطوط السير المذكورة في البند رقم (3،2) من القرار لمدة شهر وغرامة 2000 جنيه وعند تكرار المخالفة تكون المصادرة لمدة 3 شهور وغرامة 3000 جنيه وفي حالة التكرار لمرة ثالثة يصادر لمدة 6 أشهر وغرامة 5000 جنيه.
- يتم مصادرة التوك توك الغير مرخص متى ما ضبط في أي مكان ويصادر لمدة 3 شهور وغرامة 3000 جنيه.
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