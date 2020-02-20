شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فشل منعه في طنطا.. 6 إجراءات لتنظيم خط سير «التوك توك» بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد فشل تجربة منع سير «التوك توك» داخل شوارع محافظة الغربية وبالتحديد في مدينة طنطا، شدد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الخميس، على تنفيذ قرار تنظيم سيره على مستوى المحافظة.

ويتضمن القرار العديد من الإجراءات التي تستهدف محاربة السير العشوائي للمركبة والتي تتمثل في: