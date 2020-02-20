شكرا لقرائتكم خبر عن لحوم فاسدة ومخابز مخالفة.. نتائج حملة تموينية مكبرة على أسواق الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت الرقابة التموينية في الدقهلية 17 مخالفة في مركز أجا، شملت ضبط لحوم فاسدة ومخابز تلاعبت في الدقيق المدعم ومحال خالفت إعلان الأسعار والذبح خارج «السلخانات».

تمكنت الحملة من ضبط صاحب مخبز بقرية جلموه لتصرفه في 3 شكائر دقيق بلدى مدعم، ومخبز آخر بقرية ميت فضالة ينتج خبزا ناقص الوزن بمقدار 16 جراما، وحررت الحملة 3 محاضر ضد محال لبيع الدواجن بمدينة أجا، لممارستها أنشطة دون ترخيص.

Advertisements

وحررت الحملة 7 محاضر أخرى ضد مخبز سياحي وصاحب محل بيع أدوات منزلية ومطعم ومحل بيع أدوات كهربائية في قرية ميت العامل، وصاحب محل بيع حدايد وبويات بقرية ميت أبوالحسين، ومحل بقالة لعدم إعلانهم عن الأسعار.

وتحفظت الحملة على 140 كيلو لحوم غير صالحة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، وحررت 4 محاضر ضد أصحاب محال جزارة في قرى طنامل وكفر المندرة، لقيامهم بالذبح خارج السلخانات.

جاءت الحملة بناء على تعليمات محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ويحيى محمد السيد، مدير إدارة تموين أجا، لضبط الرقابة على المخابز والمحال، وشارك فيها وائل الطنطاوى ومصطفى عوض ومحمد حسين وعبدالخالق الناقر وفاطمة عبدالواحد، مفتشو التموين، بالتعاون مع الطب البيطري ومباحث تموين ميت غمر.