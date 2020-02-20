شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يلتقى نظيره البيلاروسى ويبحث زيادة المنح الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى مساء أمس الأربعاء، إيجور كاربينكو وزير التعليم البيلاروسى، والوفد المرافق له، بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.

فى بداية اللقاء، أكد الدكتور خالد عبد الغفار عمق العلاقات المصرية البيلاروسية، وفتح آفاق جديدة من التعاون المثمر بين البلدين الذى انعكس فى اللقاء الموسع الذى عقد بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية ونظيره ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا - الذى يقوم بزيارة حاليًا لمصر – وشهد توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين فى العديد من المجالات، منها: اتفاقية تعاون فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى.

وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، أن الدكتور خالد عبد الغفار أشار خلال اللقاء إلى تطلع مصر لمزيد من التعاون مع الجانب البيلاروسى فى مجال التعليم العالى، والعمل على زيادة المنح الدراسية المقدمة من كلا البلدين خاصة في التخصصات العلمية الجديدة في شتى المجالات الهندسية، والتكنولوجية، والتقنية، والعلوم الأساسية، واللغة الروسية، وكذلك التبادل الطلابي وإتاحة الفرصة أمام طلاب بيلاروسيا لدراسة اللغة العربية في مصر.

كما وجه الدكتور خالد عبدالغفار بأهمية تبادل وجهات النظر والتعاون بين الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات المصري ونظيره البيلاروسي، مطالباً رؤساء الجامعات المصرية بدراسة تفعيل التعاون مع الجامعات البيلاروسية، وعقد مذكرات تفاهم مشتركة معها، وذلك من خلال عقد لقاءات مشتركة بين رؤساء الجامعات من البلدين، والتعرف على البرامج الدراسية بكل جامعة ومجالات التعاون المشترك، وذلك في ضوء التطور الذي تشهده بيلاروسيا في المجالات الحديثة والتقنية، ودعم الشراكة بين المؤسسات البحثية والعلمية المصرية - البيلاروسية.

كما أكد الدكتور عبد الغفار على أهمية التعاون بين مصر وبيلاروسيا في مجال ابتعاث الطلاب المصريين لبيلاروسيا، على أن يكون ذلك من خلال اتفاقية تعاون مشترك بين البلدين من شأنها تنظيم عملية ابتعاث الطلاب بين مصر وبيلاروسيا.

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ومن جانبه، أكد وزير التعليم البيلاروسي أن العلاقات المصرية البيلاروسية تشهد تقدمًا تاريخيًا خلال المرحلة الحالية، لافتًا إلى الأهمية التي توليها بلاده للتعليم خاصة في المجال التقني والمهني ، وانعكاس ذلك على تنامي الاقتصاد في بيلاروسيا.

وأشار الوزير البيلاروسي إلى أن بلاده وفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقع ضمن البلدان الثلاثين على مستوى العالم في مجال جودة التعليم، مؤكدًا أهمية التعاون مع مصر في مجال التعليم العالي، وتبادل الدارسين، وزيادة عدد المنح الدراسية.

كما وجه الوزير البيلاروسي الدعوة للدكتور خالد عبد الغفار ووفد من رؤساء الجامعات المصرية لزيارة بيلاروسيا، وذلك خلال منتصف العام الجاري، لزيارة المؤسسات التعليمية والجامعات والمراكز البحثية البيلاروسية، وإمكانية إبرام العديد من اتفاقيات التعاون المشترك، ومذكرات التفاهم بين الجامعات المصرية والبيلاروسية.

وخلال اللقاء، استعرض رؤساء الجامعات المصرية أبرز الكليات والبرامج الدراسية في الجامعات المصرية، معربين عن تطلعهم للتعاون مع جامعات بيلاروسيا في العديد من المجالات العلمية مثل الرياضيات والبيولوجي والكيمياء والهندسة وعلوم الحاسب والزراعة، وكذلك دراسة اللغة الروسية، وإنشاء برامج علمية مشتركة، ومعادلة الشهادات الدراسية بين البلدين.

حضر اللقاء من الجانب البيلاروسى Andrei Korol رئيس جامعة بيلاروسيا الحكومية، وSergei Kharytonchyk رئيس جامعة بيلاروسيا القومية التكنولوجية، وVadim Bogush رئيس جامعة بيلاروسيا الحكومية للمعلوماتية والإلكترونيات الراديوية، و Andrei krautsky مسئول التعاون الدولي بوزارة التعليم البيلاروسية، ومن الجانب المصري الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتزر محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدمتور هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي.