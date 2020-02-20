نقابة المعلمين تفتتح أول قاعة تدريب لمنح شهادات دولية معتمدة لأعضائها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت هيئة مكتب نقابة المهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أول قاعة تدريب للمعلمين لمنح شهادات دولية معتمدة للمعلمين فى مهارات الحاسب الآلى، وذلك بمقر النقابة العامة بالجزيرة .

وأكد خلف الزناتى نقيب المعلمين، فى بيان، أصدرته النقابة، اليوم، الخميس، أن افتتاح قاعة التدريب جاء بعد تجهيزها بأحدث أجهزة الكمبيوتر، وفقا لمواصفات مؤسسة ( ICDL) الدولية، على أن يتم الإعلان قريبا عن فتح باب حجز الدورات التدريبية للمعلمين وأسرهم.

وأضاف الزناتى أن هذه الخطوة تأتى تفعيلا لبروتوكول التعاون الذي وقعته نقابة المهن التعليمية مع مؤسسة ( ICDL) الدولية ، لتوفير دورات تدريبية معتمدة دولياً للمعلمين بهدف منحهم شهادة قيادة الحاسب الآلى والتي تدخل ضمن الشهادات الأساسية التي اعتمدتها وزارة التعليم باسم "شهادة المعلم".

ونص البروتوكول على التعاون المشترك والشراكة الاستراتيجية بين نقابة المعلمين والمؤسسة العالمية لتطوير الاحتياجات التدريبية الحالية لدى المعلمين في جمهورية مصر العربية، على مهارات استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته المكتبية والإنترنت وأدواتها الحديثة، استنادا للمعايير الدولية لشهادة ICDL والقائمة على تمكين المعلمين من مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المطلوبة في المراحل الدراسية المختلفة.

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كما نص البروتوكول على قيام المؤسسة العالمية لقيادة الحاسب الآلي ICDL بعقد ورش تدريب المدربين داخل مقرات النقابة التي اعتمدتها الشركة كمقرات رسمية لتدريب المعلمين ويشمل البرنامج التدريب على أساسيات الكمبيوتر وأساسيات الانترنت والعروض التقديمية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في التعليم وجدول البيانات والمشاركة عبر الانترنت وأمن المعلومات للمعلم والطباعة على الكمبيوتر وإدخال البيانات.

وتضمن البروتوكول قيام المؤسسة بعقد ورش لتدريب المدربين عن كل مركز على برامج ICDL الجديدة بواقع 8 ساعات في مراكز تابعة للنقابة، واختبارهم ضمن تأهيلهم كمدربين ومشرفي اختبار حاصلين على شهادة ICDL الدولية كما تقوم أيضاً بتوفير برنامج تدريبى خاص لأبناء أعضاء نقابة المعلمين عن طريق دورات صيفية بأسعار مخفضة من خلال المراكز المعتمدة التابعة للنقابة.

ومن جهة أخري قررت هيئة مكتب النقابة العامة تكليف حامد الشريف أميناً لصندوق النقابة العامة ، خلفاً لـ محمد مدين أمين الصندوق السابق والذي وافته المنية الشهر الماضي ، كما تم تكليف عادل حاحا أميناً عاماً مساعداً .