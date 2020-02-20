شكرا لقرائتكم خبر عن مليار و235 مليون جنيه.. «الداخلية» تعلن تفاصيل إحدى أكبر قضايا غسل الأموال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من الكشف عن واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال، وضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في إنشاء حسابات بريدية صورية، من بينها حسابات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد أو لأشخاص دون علمهم أو لشركات وهمية، لتحويل وإيداع أموال تستغل في الأعمال غير المشروعة نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال، وتمويل أنشطتهم في الإتجار بالنقد المحلى والأجنبى وتجميع مدخرات العاملين بالخارج والهجرة غير الشرعية والإتجار بالمخدرات، وقيامهم بأعمال الإخفاء والتمويل على تلك الحسابات للحيلولة دون رصدها أمنياً، وبلغت جملة التعاملات مليار و235 مليون جنيه.

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وقالت وزارة الداخلية، في بيان الخميس، إنها تمكنت ومن خلال تتبع خطوط سير حركة تلك الأموال، تحديد المبالغ النقدية المتعامل عليها وبلغت مليار و69 مليون جنيه، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل وضبط 6 من موظفى مكتب بريد مطروح، و6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على 10 حسابات من مكاتب بريد بـ4 محافظات، و5 مستفيدين مقيمين بمحافظة مطروح تؤول إليهم تلك الأموال.

وأضافت: «من خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات أمكن ضبط تشكيل عصابى آخر تخصص في ذات النشاط، مكون من 3 موظفين بمكتبى بريد برج العرب والمرج، و9 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على تلك الحسابات والقائمين على تغذيتها من 6 محافظات، وشخص مستفيد مقيم بمدينة الإسكندرية تؤول إليه تلك الأموال، في إطار التغطية على نشاطهم في مجال الإتجار بالمخدرات بإجمالى مبالغ متعامل عليها بلغت 166 مليون جنيه».

وتابعت: «تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى التحفظ على أموال وممتلكات المتهمين من متحصلات تعاملاتهم غير المشروعة تنسيقاً والنيابة العامة.