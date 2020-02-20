شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يستقبل «كومان»: يجب التنسيق لمواجهة خطورة التحديات الأمنية بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الخميس، الدكتور محمد بن علي كومان، أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب، الذى يزور القاهرة حالياً للإعداد للاجتماع الوزاري السنوي لمجلس وزراء الداخلية العرب، المقرر عقده بالعاصمة التونسية مطلع الشهر القادم.

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وقالت وزارة الداخلية، فى بيان صحفي، الخميس: «اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات المقرر طرحها على جدول أعمال الإجتماع الوزارى المقبل للمجلس، وإستعراض سبل دعم وتطوير آليات التعاون الأمنى العربى المشترك لمواجهة التحديات التى أفرزتها الظروف السياسية الراهنة والتى أدت إلى إنتشار الفكر المتطرف وبعض الظواهر الإجرامية المستحدثة».

وأشاد وزير الداخلية بالدور التنسيقى الفاعل الذى تضطلع به الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، فى تدعيم التعاون الأمنى العربى متعدد الأطراف ونشر الخبرات الشرطية العربية، فيما بين الدول الأعضاء بالمجلس بهدف الإرتقاء بالأداء الأمنى.

وأكد وزير الداخلية أن تطوير أوجه التعاون والتنسيق مع أجهزة الشرطة والأمن بالدول العربية، يُعتبر ركيزة أساسية فى إستراتيجية وزارة الداخلية من منطلق إدراكها لحجم وخطورة التحديات الأمنية بالمنطقة، وفى إطار ما توليه مصر وقيادتها السياسية،من إهتمام بالغ بالانفتاح والتعاون مع محيطها العربى.