شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يقرر إضفاء صفة «النفع العام» على جمعيات ومؤسسات أهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإضفاء صفة النفع العام على عدد من الجمعيات والمؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات الإجتماعية بعدد من المحافظات، وذلك بما يُتيح لتلك الكيانات التمتع بامتيازات تساعدها على أداء دورها وتحقيق أهدافها المجتمعية، ومن ذلك عدم جواز الحجز على أموالها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقاً للأغراض التي تقوم على تنفيذها.

وتضمن القرار عدداً من الكيانات المُقيدة بدوائر مديريات التضامن الإجتماعي في مختلف أنحاء الجمهورية، ومن بينها جمعية المحروسة للتنمية، ومؤسسة أهل بلدنا لتنمية المجتمع، وذلك بمحافظة الشرقية، وجمعية رعاية المرضى بالجوابر بميت سلسيل، وجمعية زادي للتنمية الاجتماعية بمحافظة الدقهلية، وجمعية الشيخ أحمد حسن الخيرية بأسوان، وجمعية على خطى الحبيب الخيرية بالأقصر، وجمعية الرحمة للفتيات وتنمية المجتمع بأسيوط، وجمعية تنمية المجتمع بالخطارة بمحافظة قنا، وجمعية رضا الرحمن لتنمية المجتمع بسوهاج، وجمعية الفتح الإسلامية بروض الفرج بمحافظة القاهرة، وجمعية العباد المخلصين الخيرية بالفيوم.