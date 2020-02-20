شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يلتقي أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة لبحث مشاكلهم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مع أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، المشكلات التي تواجه النهوض بهذه الصناعة وإيجاد الحلول المناسبة لهم.

جاء ذلك خلال اجتماع «رحمي» مع أصحاب هذه المصانع بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، وبحضور الدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب عن مدينة المحلة، حيث قام أصحاب المصانع باستعراض المشكلات التي تواجه تطوير مصانع الغزل والنسيج. وأكد المحافظ أن صناعة الغزل والنسيج هي أساس الصناعة بمحافظة الغربية، مشيراً إلى أنه دائماً ما يسعى لحل مشاكل جميع المصانع وخاصة صناعة الغزل والنسيج لتعود هذه الصناعة إلى سابق عهدها في الريادة على مستوى العالم، مؤكداً دعمه الدائم ومساندته لتطوير هذه الصناعة لدفع عجلة التنمية داخل المحافظة.

ولفت إلى أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بجميع الصناعات وخاصة صناعة الغزل والنسيج والفترة القادمة سوف تشهد طفرة كبيرة في إحياء هذه الصناعة وتطويرها.

محافظ الغربية يلتقي أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى

محافظ الغربية يلتقي أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى

محافظ الغربية يلتقي أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى

محافظ الغربية يلتقي أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى

محافظ الغربية يلتقي أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى

محافظ الغربية يلتقي أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى